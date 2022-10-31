МЧС предупреждает рязанцев о гололедице и сильном ветре

31 октября в Рязанской области сильный ветер и гололедица. Фото: Олег УКЛАДОВ

Довольно неблагоприятные метеоусловия ждут жителей Рязанской области в понедельник, 31 октября. Вслед за снегопадом в регион придут сильный ветер и гололедица. Областное Управление МЧС по этому случаю выпустило метеопредупреждение.

- По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» днем 31 октября на территории Рязанской области местами ожидается усиление ветра порывами 13-18 м/с, на дорогах гололедица, - говорится в сообщении ведомства.

По прогнозу синоптиков, погода в понедельник будет способствовать образованию наледи на дорогах. В течение дня ожидается дождь вперемешку с мокрым снегом, а температура воздуха в Рязани не поднимется выше +1…+3 градусов.