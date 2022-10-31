Власти Рязанской области организовали бесплатные курсы первой медицинской помощи.

В Рязанской области будут бесплатно учить оказанию первой медицинской помощи. Курсы организует региональное правительство на базе Учебно-методического центра по гражданской обороне, сообщает пресс-служба органа власти.

Занятия будут проходить дважды в неделю - во вторник с 9:00 до 13:00 и в четверг с 13:00 до 17:00 — по адресу: Южный промузел. д. 6б.

Записываться представители кабмина предлагают по телефону 8(4912)70-19-78. Также можно направить заявку по электронной почте rznumc@ryazangov.ru. В ней чиновники требуют указывать ФИО, телефон, электронный адрес, прикрепив согласие на обработку персональных данных.