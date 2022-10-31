Два автомобиля столкнулись на Московском шоссе в Рязани

На Московском шоссе столкнулись два автомобиля. Фото: ДТП | Аварии | Рязань.

Морозное утро понедельника, 31 октября, в Рязани не обошлось без дорожно-транспортных происшествий. На Московском шоссе не поделили дорогу два автомобиля. Фото с места аварии очевидцы опубликовали в группе ДТП | Аварии | Рязань.

- ДТП на Московском шоссе, на «Таможне» в сторону Москвы, движение затруднено, - прокомментировал снимок его автор.

Судя по фото, повреждения у автомобилей незначительные. Причины и виновника аварии устанавливает дорожная полиция. Официальная информация от областной Госавтоинспекции пока не поступала.

По состоянию на 9.22 утра, сервис «Яндекс.Пробки» не показывает затруднение движения в районе произошедшего ДТП. Но есть дорожный затор от автовокзала в сторону центра Рязани.