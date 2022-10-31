Малков остался недоволен новыми дорогами в Касимовском районе, но конкретики никакой не озвучил.

30 октября рязанский губернатор Павел Малков побывал в Касимовском районе, о чем написал в соцсетях. Проехав по ремонтируемым дорогам утром воскресенья, он остался недоволен этими объектами.

«Если делаем дорогу, то она должна служить долгие годы и десятилетия. Местами качество неудовлетворительное, надо переделывать», - заявил Малков.

Однако вместо конкретики (какие участки и чем конкретно его не устроили) глава региона со словам «но сейчас не об этом» вдруг переключился на другую тему - стал рассказывать о частном музее в селе Погост.