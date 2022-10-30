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НовостиОбщество30 октября 2022 13:55

31 октября в Рязанской области ожидается мокрый снег

Синоптики предвещают всего до +5 градусов тепла днем
Источник:kp.ru
31 октября в Рязанской области ожидается мокрый снег

31 октября в Рязанской области ожидается мокрый снег

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В понедельник, 31 октября, в Рязанской области прогнозируют мокрый снег. Прогноз погоды сообщили в рязанском управлении Гидрометцентра.

По данным синоптиком, первый рабочий день будет облачным с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки – дождь и мокрый снег. По прогнозам, ветер будет северо-западный, со скоростью 7-12 м/с, а местами его порывы будут достигать до 12-17 м/с.

Ночью синоптики прогнозируют от +1 до – 4 °С, а днем воздух прогреется всего до +5°С.