Рязанцев пригласили на всероссийскую премьеру «Волшебники»

5 ноября Сеть кинотеатров «Синема Парк» приглашает на всероссийскую премьеру семейного приключенческого фэнтези «Волшебники». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Семейное приключенческое фэнтези от режиссера Рената Давлетьярова снято по мотивам знаменитой советской повести Юрия Томина «Шел по городу волшебник».

Обычный школьник находит таинственный коробок спичек, которые могут исполнять любые желания. Неожиданно для себя мальчик становится настоящим волшебником. Однако у всего есть своя цена…

Трейлер.

Возрастное ограничение: 6+