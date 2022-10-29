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НовостиОбщество29 октября 2022 15:37

30 октября в Рязани ожидаются сильный порывистый ветер и мокрый снег

Вечером воскресенья, согласно прогнозу, начнет резко холодать
Источник:kp.ru
Сильный порывистый ветер, небольшой дождь и мокрый снег ожидаются в Рязанской области 30 октября.

Сильный порывистый ветер, небольшой дождь и мокрый снег ожидаются в Рязанской области 30 октября.

Сильный порывистый ветер, небольшой дождь и мокрый снег ожидаются в Рязанской области 30 октября. Прогноз опубликован региональным филиалом Росгидромета.

Температура воздуха будет в пределах +6...+11 градусов как в ночь на 30-е, так и в светлое время. При этом уже к вечеру воскресенья температура понизится до 0...+5, а с началом новых суток опустится до отрицательных значений, в связи с чем в понедельник впервые возможна гололедица.

Осадки 30 октября прогнозируются небольшие в виде дождя, но вместе с похолоданием к концу дня они перейдут в мокрый снег.

Ветер северо-западный, ночью порывы до 15-17 м/с, днем - до 15-20 м/с.