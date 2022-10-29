В Рязани в выходные меняют светильники на 32 улицах

В выходные, 29-30 октября, в Рязани меняют светильники на 32 улицах. Фото: администрация Рязани.

В выходные, 29-30 октября, в Рязани меняют светильники на 32 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С перечнем улиц, запланированных в графике на субботу и воскресенье, предлагаем ознакомиться ниже, в конце текста, или на официальном сайте мэрии. Также чиновники опубликовали список из 16 объектов улично-дорожной сети, где освещение меняли 27 октября.

Замена, напомним, происходит в рамках контракта с «Рязаньэнерго» — того самого, по которому до февраля 2023 года исполнитель должен установить 15 тыс. новых светодиодных фонарей. Действует интерактивная карта, где обозначены все законтрактованные светильники и те, которые фактически смонтированы. Информация на ней, если верить главе администрации Рязани Елене Сорокиной, обновляется раз в неделю - каждую среду.

Работы по замене освещения 29-30 октября проходят на улицах Высоковольтной, Весенней, Дзержинского, Завражнова, Первомайском проспекте, Безбожной, Вокзальной, Коммунистическом переулке, Интернациональной, Бирюзова, проезде Шабулина, Семчинской, Княжьем поле, Кремлевском вале, Грибоедова, Скоморошинской, Подгорной, Соборной, Некрасова, Новослободской, Лево-Лыбедской, Татарской, 2-ом Осеннем переулке, Пушкина, Ленинского комсомола, Типанова, МОГЭС, Шевченко, Строителей, Октябрьской, проезде Шабулина, Чкалова.

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