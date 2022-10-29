Внедорожник УАЗ насмерть сбил женщину в Рязанской области

В Рязанской области 28 октября 65-летняя женщина погибла под колесами «УАЗ Патриот».

В Рязанской области 28 октября 65-летняя женщина погибла под колесами «УАЗ Патриот». Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, это случилось примерно в 19:20 на улице Центральной в селе Нестерово (Пителинский район).

Уточняется, что за рулем внедорожника был 30-летний местный житель. Исходя из информации полицейских, наезд он совершил, «объезжая препятствие». Женщина в этот момент шла в попутном с автомобилем направлении.