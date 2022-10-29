В Рязани и Скопине простились с погибшими в ходе СВО бойцами

В Рязанской области прошли похороны лейтенанта Михаила Пушкова и рядового Жулдыгали Батыргалиева.

28 октября в Рязани и Скопине простились с бойцами, погибшими в ходе СВО, сообщает областное правительство. В последний путь с соблюдением воинских почестей проводили старшего лейтенанта Михаила Пушкова и рядового Жулдыгали Батыргалиева.

Михаил Пушков служил в гаубично-артиллерийском дивизионе в/ч 31831 в должности начальника связи - командира взвода. Жулдыгали Батыргалиев был механиком-водителем танковой роты в составе той же воинской части.