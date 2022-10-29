Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 октября 2022 7:42

В Рязани и Скопине простились с погибшими в ходе СВО бойцами

Прошли похороны лейтенанта Михаила Пушкова и рядового Жулдыгали Батыргалиева
Источник:kp.ru
В Рязанской области прошли похороны лейтенанта Михаила Пушкова и рядового Жулдыгали Батыргалиева.

В Рязанской области прошли похороны лейтенанта Михаила Пушкова и рядового Жулдыгали Батыргалиева.

28 октября в Рязани и Скопине простились с бойцами, погибшими в ходе СВО, сообщает областное правительство. В последний путь с соблюдением воинских почестей проводили старшего лейтенанта Михаила Пушкова и рядового Жулдыгали Батыргалиева.

Михаил Пушков служил в гаубично-артиллерийском дивизионе в/ч 31831 в должности начальника связи - командира взвода. Жулдыгали Батыргалиев был механиком-водителем танковой роты в составе той же воинской части.