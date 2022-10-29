В массовом ночном ДТП на улице Новоселов в Рязани погиб человек

В ДТП с участием трех автомобилей на улице Новоселов в Рязани погиб человек

ДТП с участием трех автомобилей случилось в ночь на 29 октября на улице Новоселов в Рязани. Примерно в 0:05 у дома №37 столкнулись Renault Megan, ГАЗ-2217 («Соболь») и Lada Vesta.

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, 28-летний рязанец, управлявший Renault, протаранил впереди стоящий «Соболь». Фургон, в свою очередь, после удара врезался в «Ладу».

В результате водитель Renault скончался. Его 46-летнего пассажира и 26-летнюю пассажирку ГАЗ-2217 доставили в больницу.