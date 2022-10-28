Сасово и Сасовский район планируют объединить в муниципальный округ. Фото: «Пресса».

Новое муниципальное образование может появиться в Рязанской области. Депутаты Сасовской районной Думы в пятницу, 28 октября, поддержали инициативу депутатов об объединении райцентра и района, сообщает «Пресса».

Предложение об объединении города Сасово и Сасовского района внес Совет депутатов Придорожного сельского поселения. Теперь вопрос рассмотрят на публичных слушаниях, которые пройдут в ноябре.

- На заседании Думы решили поддержать эту инициативу. Публичные слушания пройдут 11 ноября в зале заседаний районной администрации в городе Сасово, - цитирует «Пресса» главу района и председателя районной Думы Александра Симонова.

Он также добавил, что решение районной Думы направили в Рязанскую областную Думу в качестве законодательной инициативы. После завершения процедуры объединения новое образование будет именоваться муниципальным округом.