РНПК проводит осеннюю уборку на улице Весенней

В уборке улицы Весенней принимают участие работники нефтезавода и техника РНПК.

С 24 октября работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании наводят чистоту на улице Весенняя. В рамках месячника по подготовке города к зиме убирают с пешеходных дорожек опавшую листву, мусор, чистят бордюры и моют автодорогу. Ежедневно улицу облагораживает команда из 20 сотрудников, усиленная заводской спецтехникой. Протяженность участка – почти километр. На городскую свалку каждый день вывозится до 20 тонн мусора.

- Рязанская нефтеперерабатывающая компания — это социально ориентированное предприятие, которое оказывает нашему району большую помощь в благоустройстве, - говорит префект Железнодорожного района Рязани Олег Морозов, – примером тому – Новопавловская роща, которая усилиями РНПК, администрации города и префектуры приведена в надлежащее состояние и стала оазисом, где отдыхают рязанцы. А недавно работники завода спилили аварийные деревья на территории школы №37. Наше сотрудничество продолжается.

Помощь городу и забота об окружающей среде – в приоритете Рязанской НПК. Завод всегда активно участвует в городских экологических акциях, инициирует и реализует собственные экологические мероприятия.