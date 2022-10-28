В Рязанской области еще 30 человек, мобилизованных ошибочно, вернулись домой

В Рязанской области еще 30 человек, ошибочно попавших под частичную мобилизацию, вернулись домой.

В Рязанской области еще 30 человек, ошибочно попавших под частичную мобилизацию, вернулись домой, сообщает региональный штаб «Народного фронта». Это общественное объединение — один из каналов, где принимают обращения родственников мобилизованных, взаимодействуя по ним с облправительством, военным комиссариатом, Рязанским гарнизоном.

Среди убывших из расположения военных частей есть несколько мужчин с серьезными заболеваниями и отец ребенка-инвалида из Касимова. Также отменено решение о мобилизации сотрудника предприятия военно-промышленного комплекса, имеющего бронь.

По данным ОНФ, совокупно вернулись домой 290 ошибочно мобилизованных жителей Рязанской области.