С 30 октября в Рязанской области отменят две электрички.

В последнее воскресенье октября традиционно происходит отмена «дачных» электричек, которые назначаются на теплый период года. В Рязанской области это коснется одной пары поездов.

Так, с 30 октября отменяются следующие по выходным дням электропоезда № 6007 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 9.07, и № 6016 Голутвин – Рязань-1, прибытием в Рязань в 14.20.

Вместо них назначается в ежедневном обращении электропоезда № 6009 Рязань-1 – Рыбное, отправлением в 9.07 и № 6018 Рыбное – Рязань-1 прибытием в Рязань в 14.20.

Возвращение к привычному, «летнему», графику планируется в последнее воскресенье марта 2023 года.