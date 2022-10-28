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НовостиПроисшествия28 октября 2022 13:07

Появились фото и видео с места смертельного наезда на пешехода в центре Рязани

Кадры очевидцы опубликовали в соцсети
Источник:kp.ru
Фура насмерть сбила человека на Первомайском проспекте в Рязани. Фото: RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

Фура насмерть сбила человека на Первомайском проспекте в Рязани. Фото: RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

Очевидцы опубликовали в соцсети фото и видео с места трагического ДТП в центре Рязани, унесшего жизнь мужчины-пешехода. Кадры появились в группе RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

Роковой наезд произошел утром 28 октября около дома №33 по Первомайскому проспекту. Установлено, что в момент ДТП мужчина переходил дорогу не по «зебре». В результате пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Личность погибшего человека и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Областная Госавтоинспекция продолжает проверку по факту произошедшего.