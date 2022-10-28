В Рязани пройдет круглый стол, посвященный электронным сертификатам ТСР

В Рязани пройдет круглый стол, посвященный электронным сертификатам технических средств реабилитации.

1 ноября в Рязанском региональном отделении Фонда социального страхования РФ пройдет заседание круглого стола. Участники, среди которых будут представители всех обществ инвалидов, обсудят вопросы, связанные с новым способом приобретения технических средств реабилитации по электронному сертификату. Фонд социального страхования многие годы уделяет первостепенное внимание внедрению цифровых технологий. За прошедший год, в частности, проведена большая работа по внедрению электронного сертификата на технические средства реабилитации. О том, как получить такой документ, какие возможности он открывает инвалидам и пострадавшим от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, расскажут заместитель управляющего региональным отделением Оксана Иванова и начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Наталья Мушкат.

Будут раскрыты преимущества нового способа приобретения средств реабилитации, участники и гости круглого стола узнают, чем он отличается от принятых ранее. Например, когда человек приобретал нужные ему средства за собственный счет, а потом получал компенсацию от ФСС. О том, насколько удобнее стало решать проблемы со средствами реабилитации с помощью электронного сертификата, расскажут гости, которые уже воспользовались им.

Будет раскрыта и еще одна важная тема: как ранняя реабилитация помогает людям, пострадавшим на производстве, эффективно восстанавливать здоровье. Важно как можно раньше оказать помощь человеку, пострадавшему в результате несчастного случая на производстве и сделать все возможное для того, чтобы он обязательно поправился и вернулся к труду. Обо всем этом нас проинформирует начальник отдела страхования профессиональных рисков Наталья Масленникова.

До недавнего времени возмещение вреда человеку, пострадавшему на производстве, осуществляли предприятия за счет собственных средств. Но эта система, неплохо действовавшая при социалистической экономике, в рыночных условиях постоянно давала сбои. Периодические финансовые трудности, неплатежеспособность, банкротство предприятий приводило к тому, что после несчастного случая люди нередко оставались один на один со своей бедой: без материальной поддержки, без необходимого оздоровления.

Федеральный закон стал гарантом социальной защищенности лиц, пострадавших на производстве либо получивших профессиональное заболевание. По состоянию на 1 января 2022 года в Рязанской области 2895 человек, получивших в разные годы производственные травмы, обеспечивались страховыми выплатами.

Круглый стол состоится 1 ноября 2022 года в Рязанском региональном отделении Фонда социального страхования РФ по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, дом 53. Начало мероприятия – 11.00. На сайте КП-Рязань можно будет наблюдать мероприятие в режиме онлайн.