В выходные в Рязанской области будет тепло и дождливо, затем - резкое похолодание.

Выходные теплее нормы прогнозируют для Рязанской области метеорологи. По данным регионального филиала Росгидромета, температура превысит средние многолетние значения на 3-5 градусов. В светлое время суток воздух может прогреваться до +12.

Так, 29 октября по прогнозу облачно. Повсеместно будет идти небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура -1...+6 градусов ночью и +5...+10 днем.

Продолжатся дожди в Рязанской области и в воскресенье. При этом станет еще на пару градусов теплее и, как сообщалось ранее, может подняться довольно сильный порывистый ветер.

Капризы погоды филиал Росгидромета объясняет проходящими над нашим регионом атмосферными фронтами обширного циклона. При этом уже с начала новой недели картина изменится. Из-за вторжения арктических воздушных масс очень ощутимо похолодает, и выше +5 температура уже не поднимется.