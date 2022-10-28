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НовостиПроисшествия28 октября 2022 9:46

В центре Рязани на пешеходном переходи сбили 56-летнего мужчину

Наезд на перекрестке улиц Свободы — Полонского совершил водитель Toyota
Источник:kp.ru
27 октября в центре Рязани 56-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе.

27 октября в центре Рязани 56-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе.

27 октября в центре Рязани 56-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе. Он пресекал дорогу по «зебре» на пересечении улиц Свободы и Полонского, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

По данным полиции, наезд примерно в 17:45 совершил 25-летний житель Рязани на автомобиле Toyota Voxy,

«В результате ДТП пешеход обращался за медицинской помощью», - рассказали в Госавтоинспекции.

На следующий день, 28 октября, на Первомайском проспекте пешеход погиб под колесами автомобиля МАЗ.