В центре Рязани на пешеходном переходи сбили 56-летнего мужчину

27 октября в центре Рязани 56-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе.

27 октября в центре Рязани 56-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе. Он пресекал дорогу по «зебре» на пересечении улиц Свободы и Полонского, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

По данным полиции, наезд примерно в 17:45 совершил 25-летний житель Рязани на автомобиле Toyota Voxy,

«В результате ДТП пешеход обращался за медицинской помощью», - рассказали в Госавтоинспекции.

На следующий день, 28 октября, на Первомайском проспекте пешеход погиб под колесами автомобиля МАЗ.