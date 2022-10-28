В Рязани прошли слушания о строительстве 5 высоток в микрорайоне Братиславский

На Славянском проспекте в Рязани хотят возвести высотки на 2161 квартиру (синие и голубые). Обещают также школу и детсад (1 и 2), но в последнюю очередь.

27 октября в Рязани состоялись публичные слушания о застройке микрорайона Братиславской. Обсуждались изменения в проект планировки территории в границах Славянского проспекта, Голенчинского шоссе, улиц Голенчинской и Баженова.

В рамках II очереди строительства там возведут около 98 тыс. квадратных метров жилья. Как КП-Рязань сообщала ранее, в проекте пять многоквартирных домов с секциями высотой от 12 до 25 этажей. Общее количество квартир — 2161. Первым на обозначенной территории завершат долгострой на Славянском проспекте. На слушаниях прозвучала информация, что состояние монолитного каркаса здания — хорошее, передает «МедиаРязань».

Как по итогам слушаний сообщает ya62.ru, представитель застройщика планирует разместить две подземные парковки до 300 мест, обустроить вишневую аллею, две небольшие прогулочные зоны, детские площадки, беседки и спортивные площадки.

При этом жители микрорайона высказали опасения, что усугубятся перебои с электроснабжением, которые здесь и так бывают регулярно. Докладчик заверил, что вместе с первым домом будет построена трансформаторная подстанция.

Новая социальная инфраструктура, напомним, относится уже к III (последней) очереди строительства. Речь идет о школе на 625 мест и детском саде на 250 мест. Еще один детский сад, на 230 мест, появился здесь ранее.