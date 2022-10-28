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НовостиПроисшествия28 октября 2022 8:47

Мужчину сбили насмерть на Первомайском проспекте в Рязани

Личность погибшего пока не удалось установить
Источник:kp.ru
Пешехода сбили насмерть на Первомайском проспекте в Рязани.

Пешехода сбили насмерть на Первомайском проспекте в Рязани.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагическое ДТП произошло утром 28 октября 2022 года в центре Рязани. Около дома №33 по Первомайскому проспекту насмерть сбили мужчину, сообщает областная Госавтоинспекция.

Установлено, что человека сбил автомобиль МАЗ, за рулем которого находился водитель 1978 года рождения. По предварительной информации, пешеход в момент ДТП пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Обстоятельства наезда и личность погибшего мужчины в настоящее время выясняют сотрудники полиции. По факту произошедшего ведется проверка.