Мужчину сбили насмерть на Первомайском проспекте в Рязани

Пешехода сбили насмерть на Первомайском проспекте в Рязани. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагическое ДТП произошло утром 28 октября 2022 года в центре Рязани. Около дома №33 по Первомайскому проспекту насмерть сбили мужчину, сообщает областная Госавтоинспекция.

Установлено, что человека сбил автомобиль МАЗ, за рулем которого находился водитель 1978 года рождения. По предварительной информации, пешеход в момент ДТП пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Обстоятельства наезда и личность погибшего мужчины в настоящее время выясняют сотрудники полиции. По факту произошедшего ведется проверка.