Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика28 октября 2022 6:22

С Центрального рынка в Рязани полиция изъяла 270 пар обуви

Товар не просто конфискуют. Продавца оштрафуют на его стоимость, помноженную на три
Источник:kp.ru
Полицейские изъяли 270 пар обуви у одного из продавцов на Центральном рынке в Рязани.

Полицейские изъяли 270 пар обуви у одного из продавцов на Центральном рынке в Рязани.

Полицейские изъяли 270 пар обуви у одного из продавцов на Центральном рынке в Рязани. Это часть профилактических мероприятий по, как это формулирует пресс-служба областного УМВД, «пресечению оборота контрафактной, фальсифицированной и незаконно ввезенной на территорию РФ продукции».

Изъятый товар продавался под известными торговыми марками, но по всем признакам в действительности к ним не относился. Представители правоохранительных органов заключили, что дешевая обувь сомнительного качества реализуется незаконно — с использованием чужого товарного знака.

«Из продажи изъято и направлено на экспертизу 270 единиц обуви», - говорится в релизе.

Предпринимателя привлекут к ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ. Помимо конфискации товара это штраф в трехкратном размере его стоимости.