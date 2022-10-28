С Центрального рынка в Рязани полиция изъяла 270 пар обуви

Полицейские изъяли 270 пар обуви у одного из продавцов на Центральном рынке в Рязани.

Полицейские изъяли 270 пар обуви у одного из продавцов на Центральном рынке в Рязани. Это часть профилактических мероприятий по, как это формулирует пресс-служба областного УМВД, «пресечению оборота контрафактной, фальсифицированной и незаконно ввезенной на территорию РФ продукции».

Изъятый товар продавался под известными торговыми марками, но по всем признакам в действительности к ним не относился. Представители правоохранительных органов заключили, что дешевая обувь сомнительного качества реализуется незаконно — с использованием чужого товарного знака.

«Из продажи изъято и направлено на экспертизу 270 единиц обуви», - говорится в релизе.

Предпринимателя привлекут к ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ. Помимо конфискации товара это штраф в трехкратном размере его стоимости.