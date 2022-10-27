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НовостиОбщество27 октября 2022 16:37

На 28 октября в Рязанской области прогнозируют туман и небольшой дождь

Осадки небольшие и лишь местами. Температура — не выше +8
Источник:kp.ru
На 28 октября в Рязанской области прогнозируют туман и небольшой дождь.

На 28 октября в Рязанской области прогнозируют туман и небольшой дождь.

Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз на 28 октября. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками.

«В пятницу дождь будет небольшим и лишь местами», - считают метеорологи.

Ветер будет юго-западным, до 10 м/с. Ночью и утром местами туман, говорится в прогнозе.

Температура воздуха по области ночью в пределах -1...+4 ночью и +3...+8 днем.

В выходные температура повысится до значений выше климатической нормы, но осадки обещают быть уже более интенсивными, ветер усилится — при порывах до 18 м/с. С началом новой недели метеорологи уже сулят серьезное похолодание с дневной температурой не выше +5.