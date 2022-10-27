В бюджет Территориального фонда ОМС внесены изменения

Как отметила директор Территориального фонда ОМС Рязанской области Елена Манухина, Рязанская область в 2022 году перевыполнила план по привлечению медицинских работников в организации.

Рязанская областная Дума утвердила изменения в бюджет Территориального фонда ОМС Рязанской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Как сообщила в ходе заседания 27 октября директор Фонда Елена Манухина, доходная и расходная части бюджета увеличены на 136,1 миллиона рублей.

Основная доля доходной части, а именно 122,4 млн рублей - это ожидаемые поступления средств за оплату медпомощи, оказанной в рязанских медучреждениях гражданам, застрахованным в других регионах. Также это оплата штрафов на сумму 7,2 млн рублей.

Как отметила Елена Манухина, Рязанская область в 2022 году перевыполнила план по привлечению медицинских работников в организации. В связи с этим Федеральный фонд ОМС увеличил софинансирование оплаты труда врачей и среднего медперсонала на 6,5 млн рублей.

Отвечая на вопрос депутата Григория Парсентьева, директор Территориального фонда ОМС конкретизировала, что на работу в 2022 году поступили 88 врачей и 145 сотрудников со средним медицинским образованием. Это больше плана на 12 и на 7 человек соответственно. Лидеры по трудоустройству - городская станция скорой помощи, детские поликлиники №1 и №7, поликлиника завода «Красное Знамя», Кораблинский ММЦ.

Кроме того, согласно принятым корректировкам расходов, 184 млн рублей решено направить на оплату текущих счетов медучреждений. Ранее эти средства планировались к оплате медпомощи, оказанной рязанцам в других регионах.