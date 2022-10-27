Строительство школы в микрорайоне Семчино в концессию одобрила Рязгордума

Школу на 1100 мест в рязанском микрорайоне Семчино построят в рамках концессии. На заседании 27 октября Рязанская городская Дума одобрила заключение соглашения с ООО «ПроШкола №58». Проект оценивается в 2,5 млрд рублей.

На первом этапе, в 2022-2024 годах, компания обязуется построить объект за счет собственных, привлеченных средств, а также с использованием капитального гранта.

«Второй этап подразумевает эксплуатацию школы и организацию в ней дополнительных образовательных услуг (2025-2032 гг.), которые также будут финансироваться концессионером», - отмечается в сообщении Рязгордумы.

По истечение 10-летнего срока весь имущественный комплекс перейдет в собственность муниципалитета.

Также на заседании 27 октября депутаты одобрили изменения в муниципальные правовые акты. В частности, скорректировано Положении о порядке предоставления муниципальных гарантий. Согласно ему, сроки проверки соответствия представленных документов установленным требованиям и сроки их возврата претенденту в случае несоответствия ограничены пятью рабочим дням с даты поступления обращения.

Для поддержки рязанцев, попавших под частичную мобилизацию, депутаты гордумы поддержали решение об освобождение их от уплаты земельного налога за один участок. Пока это касается налогового периода 2021 года, но впоследствии он может быть увеличен.

В соответствие с Жилищным кодексом РФ гордума привела Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда. Администрация Рязани теперь имеет полномочия определят категории граждан, имеющих право на служебное жилье.

«Изменения вносятся для уточнения порядка предоставления служебных помещений, жилых помещений маневренного фонда и в общежитиях», - пояснили в Рязгордуме.

Наконец, принято решение о повышении должностных окладов муниципальным служащим в Рязани с 1 октября 2022 года на 4%.