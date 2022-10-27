Рязоблдума приняла закон об инвестиционном налоговом кредите для предпринимателей

Рязоблдума приняла закон о инвестиционном налоговом кредите для предпринимателей

Депутаты Рязанской областной Думы во втором чтении приняли закон «О регулировании отдельных вопросов, связанных с предоставлением инвестиционного налогового кредита...». Вопрос рассматривался на заседании регионального парламента 26 октября.

Как отмечалось в ходе заседания, закон дает юрлицам возможность отсрочить выплату одного или нескольких видов налогов.

«Согласно тексту документа, Правительство Рязанской области может определять уполномоченный орган, который будет принимать решение о предоставлении такого кредита заинтересованным организациям», - отметили в Рязоблдуме.

Что касается условий инвестиционного налогового кредита, он предоставляется на срок от 1 года до 5 лет. Процентная ставка будет равна половине ставки рефинансирования Центробанка.