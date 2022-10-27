Мемориальные доски в память о погибших на Украине рязанцах появятся на фасадах двух школ

На фасадах двух школ в Рязани появятся мемориальные таблички в память о погибших рязанцах.

На зданиях двух школ в Рязани появятся мемориальные доски в память о выпускниках, героически погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Соответствующее решение приняла Рязанская городская Дума на очередном заседании в четверг, 27 октября.

Одну из памятных табличек в честь старшего лейтенанта Алексея Яковлева разместят на фасаде школы №7 на улице Николодворянской. Доска будет содержать следующий текст: «В этой школе учился гвардии старший лейтенант ВДВ Алексей Андреевич Яковлев (15.03.1996 – 01.03.2022). Героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно)».

Вторую мемориальную табличку установят на фасаде школы №24 на улице Весенней. В ней учился погибший в ходе специальной военной операции гвардии сержант Алексей Филиппов. На доске будут выгравированы следующие слова: «В этой школе учился гвардии сержант ВДВ, командир отделения – командир боевой машины Алексей Александрович Филиппов (15.07.1987 – 07.03.2022). Героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно)».

Помимо этого, депутаты приняли решения об условиях и об изменении способа приватизации муниципального имущества, а также об учете, оценке и хранении брошенных вещей и находок в Рязани, переводе их в муниципальную собственность. Рассматривались вопросы передачи в аренду нежилых помещений на территории областного центра.

Также на заседании внесли изменения и в Положение об организации и проведении публичных слушаний по градостроительным вопросам. Они предполагают уточнение сроков регистрации поступающих замечаний и предложений по проекту и сроков их рассмотрения организатором обсуждений.

Поддержали и изменения в Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации. Корректировки вводятся из-за того, что нужно установить единые основания для проверки комиссией сведений, которые кандидаты подают для участия в конкурсе. Также уточнили пункты Положения, касающиеся сведений о контактном лице конкурсной комиссии и требований справки о наличии или отсутствии судимости.