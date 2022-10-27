Елена Сорокина проехала по адресам нескольких жалоб на освещение в Рязани

Вечером 26 октября глава администрации Рязани Елена Сорокина проехала по адресам нескольких жалоб на уличное освещение.

Вечером 26 октября глава администрации Рязани Елена Сорокина проехала по адресам нескольких жалоб на уличное освещение. По итогам выезда появился пост на официальной странице градоначальницы. В объезде принимал участие руководитель сообщества "Подслушано у водителей Рязани" Георгий Парублев.

На улице Братиславской, подтвердила Сорокина, не горел фонарь у пешеходного перехода. Чиновница сослалась на короткое замыкание неизолированного провода. По ее словам, такая же ситуация ситуация произошла на улицах Стройкова, Мервинской, Энгельса.

«Электрики ищут, прозванивают сети вручную. На такой метод, а пока только он нам доступен, к сожалению, тратятся дни. Находится, исправляется, но это время», - комментирует Сорокина.

У переходов отсутствие освещения вдвойне опасно.

Как КП-Рязань сообщала ранее, в 2023 году власти планируют заменить 320 километров проводов в городе на самоизолированные, что должно снять вопрос частых замыканий.

Чиновница пообещала, что на проезде Шабулина, на днях заменят светильники на всех опорах, а на улице Интернациональной отремонтируют воздушную линию около «КИТа» и восстановят освещение.

«У Дворца торжеств не горят несколько фонарей. Сегодня выезжает ремонтная бригада ДБГ, выяснит, устранит», - также заверила Сорокина.

Глава администрации Рязани признала, что в ходе пуско-наладочных работ при замене светильников на соседних участках происходят сбои, которые приходится устранять. Эти сбои в мэрии также объясняют износом сетей.

Специально созданная интерактивная карта замены светильников в Рязани, как отметила Сорокина, обновляется по средам. На ней, если верить градоначальнице, планируется отразить дополнительную информацию.