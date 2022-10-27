Слесарь, замерщик окон и крановщик попали в ТОП-10 вакансий октября в Рязанской области

В ТОП-10 вакансий октября в Рязани попали слесарь, крановщик и замерщик окон. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Рязани составили очередную десятку самых высокооплачиваемых вакансий. В октябре работодатели готовы платить будущим работникам от 120 тысяч до 200 тысяч рублей и выше, сообщают аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

Пальму первенства удерживает вакансия главного врача офтальмологической клиники в Рязани. Ему ежемесячно готовы платить от 200 тысяч рублей. На эту должность ищут опытного специалиста с обязательными знаниями офтальмологической хирургии. Предусматривается даже выплата подъемных в размере 1 млн рублей с предоставлением жилья.

«Серебро» рейтинга досталось вакансии начальника электрического цеха с вознаграждением от 179 тысяч рублей. Требуется специалист с профильным опытом работы не менее трех лет с группой по электробезопасности не ниже V. Взамен соискателю предлагают все социальные гарантии, бесплатную доставку на работу корпоративным транспортом, питание и, по возможности, жилье.

Третью строчку списка самых денежных вакансий в октябре занимает машинист автомобильного крана. Будущему работнику готовы платить от 120 до 180 тысяч рублей в месяц. Однако эта вакансия предусматривает вахтовый метод работы от 30 смен в соседнем регионе. Рабочий день по 11 часов с бесплатным проживанием, обедом и спецодеждой.

Также в список высокооплачиваемых вакансий попали водитель категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей, программист-консультант 1С с вознаграждением от 130 тысяч в месяц, супервайзер отдела продаж – от 120 тысяч рублей замерщик окон ПВХ – от 115 тысяч рублей и слесарь – ему каждый месяц обещают платить от 130 тысяч рублей.