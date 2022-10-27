26 октября 2022 года «Волга» сбила 24-летнего пешехода на Куйбышевском шоссе в Рязани.

На Куйбышевском шоссе в Рязани 26 октября сбили пешехода. Примерно в 13:25 вблизи дома №37а 24-летний молодой человек попал под «Волгу».

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, в момент наезда мужчина пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем «Волги» был 48-летний житель Рязанской области.

«В результате ДТП пешеход обращался за медицинской помощью», - рассказали в ГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.

Всего за сутки в шесть ДТП с пострадавшими различные травмы получили шесть человек.