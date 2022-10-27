Новая камера на ограничение скорости появилась на Восточной окружной дороге в Рязани

Камеру на ограничение скорости установили на Восточной окружной дороге. Фото: ПУВР.

Рязанские водители предупредили о новой камере, фиксирующей превышение скорости. Ее установили на Восточной окружной дороге около дома №27 корпус 4 по улице Зубковой. Фото появилось в четверг, 27 октября, в автомобильной группе «Подслушано у водителей Рязани».

По информации автора снимка, пожелавшего остаться неизвестным, на этом участке теперь стоит ограничение в 40 километров в час.

- Будьте осторожны, новая камера на 40 в сторону Зельгроса, - говорится в подписи к фото.

В комментариях пользователи сообщили, что ранее около гипермаркета уже стояла тренога, фиксировавшая превышения. После ее убрали и поставили дорожные знаки с рекомендованной скоростью в 40 километров в час. В целом же, рязанцы негативно восприняли новость о камере. Но нашлись и те, кто считает ограничение на этом участке дороги правильным решением из-за случаев смертельных наездов на пешеходов, число которых в последнее время существенно увеличилось.