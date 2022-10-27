В Рязани выбрали земельный участок под приют для бездомных животных.

В Рязани определен земельный участок под приют для бездомных животных. Об этом сообщает МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными», отмечая остроту нынешней ситуации с бродячими собаками в городе.

«Выбран участок земли, который уже переведен в соответствующий вид пользования. Земля переоформлена и размежевана по всем нормам», - рассказали в учреждении.

Представители МБУ отметили, что на недавней встрече в управлении ветеринарии вновь поднимались об отлове, содержании и выпуске бездомных животных. 26 октября также состоялся выезд на место, где планируется построить приют. Что это за место, пока не уточняется.

«Это только самое начало, огромной работы, которая должна быть проделана на пути к желаемым результатам», - отметили в Городской службе по контролю за безнадзорными животными.