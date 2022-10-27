Власти Рязани купили 130 квартир для детей-сирот в 2022 году

В 2022 году для детей-сирот купили 130 квартир. Фото: администрация Рязани.

Власти Рязани выполнили собственный годовой план и купили для детей-сирот 130 квартир. Но закупка продолжится – до конца 2022 года жилье будет приобретаться на деньги, выделенные из областного бюджета, сообщила в среду, 26 октября, глава администрации Елена Сорокина.

Градоначальница осмотрела четыре квартиры в микрорайоне Приокский на улицах Станкозаводской, Бронной, Молодцова и Карла Маркса. Она отметила хорошее расположение домов рядом с остановками общественного транспорта, детскими садами, школами и парком. Жилье Сорокиной тоже понравилось. По ее мнению, оно полностью пригодно для проживания.

- Квартира на улице Бронной расположена на 4 этаже. Здесь установлена добротная входная дверь, на кухне новая колонка и газовая плита, в ванной комнате – новая сантехника. В квартире натяжные потолки, - описывает жилье глава администрации.

Во всех квартирах заменили сантехнику и газовое оборудование. Фото: администрация Рязани.

В других помещениях также сделан косметический ремонт. На улице Станкозаводской установили новые межкомнатные двери и заменили газовое оборудование. А на улице Молодцова в квартире есть гардеробная и новая сантехника с колонкой.

Про косметический ремонт в квартирах тоже не забыли. Фото: администрация Рязани.

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