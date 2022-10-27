МЖД и ГИБДД анонсировали рейды на железнодорожных переездах в Рязанской области

С 21 октября по 21 ноября в Рязанской области пройдет акция «Внимание, переезд!». Фото: Иван ПРОХОРОВ

С 21 октября по 21 ноября в Рязанской области пройдет акция «Внимание, переезд!». Ее проведет Московская железная дорога совместно с региональной Госавтоинспекцией.

Во время акции, как сообщает пресс-служба МЖД, будут организованы профилактические рейды. Водителям напомнят о необходимости о необходимости соблюдать ПДД.

В 2022 году на переездах случилось одно ДТП, тогда как за тот же период 2021-го — три. В этой единственной автокатастрофе погиб бывший глава городского поселения поселка Ухолово, экс-начальник районного управления ЖКХ и председатель ДОСААФ Михаил Зайцев.

Столкновение автомобиля с поездом стало грубым нарушением ПДД - водитель пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора.