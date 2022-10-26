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НовостиОбщество26 октября 2022 15:49

Центр уличного спорта «Под мостом» в Рязани сократит время работы

Зимний режим — это до 21:00
Источник:kp.ru
Центр уличного спорта «Под мостом» в Рязани с 1 ноября перейдет на зимний режим работы.

Центр уличного спорта «Под мостом» в Рязани с 1 ноября перейдет на зимний режим работы.

Центр уличного спорта «Под мостом» в Рязани с 1 ноября перейдет на зимний режим работы. Это означает, что закрываться он будет раньше - не в 22:00, а в 21:00. Открываются двери в 8:00.

Об изменении графика сообщает администрация МАУК «Лесопарк» в официальной группе учреждения.

В Центре уличного спорта есть возможность бесплатно заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом, воркаутом и другими видами спорта, посещать тренировки. Зимой в Лесопарке заливают каток, тоже бесплатный, и зима 2022-2023 не станет исключением.