В Кораблинском районе после капремонта открылся Дом культуры

Торжественное открытие Дома культуры в Пустотине.

В селе Пустотино Кораблинского района состоялось открытие Дома культуры после капремонта. Обновление учреждения прошло благодаря проекту «Единой России» «Культура малой Родины» и народной программе партии.

Пустотинский СДК обслуживает три населенных пункта и является не только центром культуры в поселении, но и центром притяжения увлеченных и любознательных людей, рукодельниц и мастеров декоративно-прикладного искусства. Многие жители поселения, от детей до людей пожилого возраста, с удовольствием посещают различные кружки и любительские объединения, участвуют в художественной самодеятельности. На базе учреждения создано семь клубных формирований.

Пустотинский СДК находится в здании, построенном до революции. Ремонт не проводился с момента образования учреждения. Сейчас проведен ремонт кровли здания, фасада, входной группы, внутренних помещений, зрительного зала, систем электричества, отопления, канализации, оборудованы санузлы, заменены оконные и дверные блоки.

По словам заведующей СДК Александры Пустотиной, абсолютное большинство педагогов – уроженцы Кораблинского района. После учебы они возвращаются работать на свою малую Родину.

«В капитально отремонтированном СДК будут созданы более комфортные условия для творческих коллективов и посетителей. А также это будет способствовать привлечению молодых специалистов», – уверена она.

Глава администрации Кораблинского района Нина Объедкова обратила внимание на работу подрядной организации: четко, качественно, по плану, без лишнего напряжения.

- В Кораблинском районе практически все СДК отремонтированы, построен один новый, укрепляется материально-техническую база, благоустраивается территория. Уверена, что в обновленных домах культуры жизнь будет другая: много красоты, достойные руководители, счастливые и талантливые дети, – отметила директор Рязанского областного научно-методического центра народного творчества, региональный координатор проекта «Культура малой Родины» Елена Шаповская.

Участники художественной самодеятельности Кораблинского Дворца культуры подготовили праздничный концерт. Для гостей сельского ДК работала выставка декоративно-прикладного творчества.