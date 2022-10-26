За три месяца рязанский Роспотребнадзор выявил больше 20 «небезопасных» проб молочки

Роспотребнадзор отчитался о результатах контроля качества и безопасности молочной продукции в Рязанской области за III квартал 2022 года. Из 1334 взятых проб 1,72% не соответствовали требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим или физико-химическим показателям. В пересчете это 23 пробы, причем конкретных торговых марок и производителей ведомство не называет.

Упомянутые требования прописаны в техническом регламенте «О безопасности молока и молочной продукции». Нарушителей привлекали к административной ответственности.

Также Роспотребнадзор изъял из оборота 9 партий «молочки» из-за проблем с сопроводительной документацией, маркировкой или из-за истекшего срока годности.