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НовостиОбщество26 октября 2022 14:13

Для мобилизованных рязанцев отменили транспортный налог

Депутаты Рязанской облдумы приняли соответствующие поправки в законодательство
Источник:kp.ru
Для мобилизованных рязанцев отменили транспортный налог

Для мобилизованных рязанцев отменили транспортный налог

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном законодательстве расширили налоговые льготы для ряда категорий рязанцев, в том числе мобилизованных. Соответствующее решение приняли депутаты Рязанской областной думы в среду, 26 октября.

- Мы продолжили работу по поддержке мобилизованных рязанцев и утвердили решение освободить их от уплаты транспортного налога за 2021 год на все принадлежащие им транспортные средства, - отметил глава регионального парламента Аркадий Фомин. – В этом году они налог платить не будут. Мы на этом не остановимся, будем рассматривать дополнительные меры поддержки мобилизованных и членов их семей.

Также с 2022 года полностью освобождаются от уплаты транспортного налога ветераны боевых действий. Напомним, сейчас эта льгота составляет 50%. Кроме того, транспортный налог больше не нужно платить перевозчикам, которые предоставляют проезд по льготным проездным.

Напомним, на предыдущем заседании Думы было решено выплачивать мобилизованным по 100 тысяч рублей, и выплаты уже начались.