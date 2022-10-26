Для мобилизованных рязанцев отменили транспортный налог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном законодательстве расширили налоговые льготы для ряда категорий рязанцев, в том числе мобилизованных. Соответствующее решение приняли депутаты Рязанской областной думы в среду, 26 октября.

- Мы продолжили работу по поддержке мобилизованных рязанцев и утвердили решение освободить их от уплаты транспортного налога за 2021 год на все принадлежащие им транспортные средства, - отметил глава регионального парламента Аркадий Фомин. – В этом году они налог платить не будут. Мы на этом не остановимся, будем рассматривать дополнительные меры поддержки мобилизованных и членов их семей.

Также с 2022 года полностью освобождаются от уплаты транспортного налога ветераны боевых действий. Напомним, сейчас эта льгота составляет 50%. Кроме того, транспортный налог больше не нужно платить перевозчикам, которые предоставляют проезд по льготным проездным.

Напомним, на предыдущем заседании Думы было решено выплачивать мобилизованным по 100 тысяч рублей, и выплаты уже начались.