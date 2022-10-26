Депутаты осмотрели здание бывшего детсада №20 в Рязани, требующее реконструкции

26 октября депутаты Рязанской городской Думы осмотрели здание бывшего детского сада №20.

26 октября депутаты Рязанской городской Думы, как сообщает ее пресс-служба, осмотрели здание бывшего детского сада №20. Дом по адресу Первомайские проспект, 19 требует реконструкции, и специалисты считают, что продолжать там образовательную деятельность нельзя.

«В данный момент помещения общей площадью 994,9 кв. метров пустуют, дети переведены в другие детские сады», - говорится в публикации на rgdrzn.ru.

Здание, о котором идет речь, является объектом культурного наследия «Дом купца Селиванова», и его ремонт потребует значительных затрат. В ходе заседания комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности звучало предложение внести объект в Перечень муниципального имущества города, свободного от прав третьих лиц, что позволит использовать его субъектам малого и среднего предпринимательства.

Дом по адресу Первомайские проспект, 19 требует реконструкции.

«В дальнейшем здесь планируется создание интерактивного частного музея для детей», - отметили в Рязгордуме.

Депутаты запросили у городского управления образования информацию о вакантных местах для малышей в ДОУ Советского района Рязани, а также документы по оценке состояния здания. Среди этих документов имеется и заключение Роспотребнадзоора.

Участники комиссионного выезда заключили, что помещения нужно использовать для деятельности по воспитанию подрастающего поколения, а на участке можно обустроить новые сквер. Предложения депутатов планируется обсудить на площадке Рязгордумы.