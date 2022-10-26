Осенние дожди и ветер придут в Рязанскую область 27 октября

Ненастная погода будет в Рязанской области в четверг. Фото: Иван МАКЕЕВ

Четверг, 27 октября, в Рязанской области будет ветреным и ненастным, но уже без резких заморозков. Причиной непогоды станет приближающийся циклон. Он обложит небо облаками, но повысит температуру воздуха. Прогноз на сутки составили синоптики Рязанского филиала Росгидромета.

Осадки в Рязани и области начнутся уже ночью. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6 – 11 метров в секунду. Что касается температуры, то столбики термометров не опустятся ниже 0…+5 градусов.

Хмурая погода ждет рязанцев и днем в четверг, но дожди немного ослабнут, а воздух прогреется до +3…+8 по Цельсию. Атмосферное давление в течение суток сильно колебаться не будет и останется в пределах нормы.