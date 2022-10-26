Строительство нового здания рязанского онкодиспансера продлили до конца 2022 года

Сроки окончания строительства онкодиспансера в Рязани перенесли на декабрь 2022 года.

Новое здание онкодиспансера в Рязани планируют достроить в конце 2022 года. О продлении сроков строительства стало известно на очередном заседании областной Думы в среду, 26 октября, сообщает портал «Вид Сбоку».

И.о. министра строительного комплекса Юрий Кулешов пояснил, что сроки сорвала поставка оборудования для больницы, которая затянулась «в связи с санкционной политикой». Теперь технику доставят в ноябре – декабре. В целом, как отмечалось на заседании, корпус готов, а отделочные работы на финишной стадии.

Из-за задержек в строительстве перенесут и запланированную ранее Контрольно-счетной палатой региона проверку расходов на проект. Она пройдет теперь только в 2023 году.

На строительство нового корпуса онкодиспансера Рязанская область получила 4,7 млрд рублей. Строить здание начали в 2020 году и планировали сдать в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Но планы властей нарушили проблемы с поставкой оборудования для лечебного учреждения.