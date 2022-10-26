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НовостиОбщество26 октября 2022 11:09

Рязанцам предложили оценить работу замглавы горадминистрации Ромодина

Чиновник отвечает за дороги, транспорт, благоустройство и ЖКХ
Источник:kp.ru
Жителям Рязани предложили оценить работу заместителя главы администрации Рязани Михаила Ромодина.

Жителям Рязани предложили оценить работу заместителя главы администрации Рязани Михаила Ромодина.

Жителям Рязани предложили оценить работу заместителя главы администрации Рязани Михаила Ромодина. 34-летний чиновник, занимая одну из ключевых должностей в мэрии, курирует так называемый хозяйственный блок. В его подчинении и под его ответственностью находятся управления энергетики и ЖКХ, транспорта, благоустройства города (в том числе дорожное хозяйство) и капитального строительства

«В связи с участившимися жалобами жителей Рязани на дороги, освещение, благоустройство и т.д. мы решили узнать ваше мнение. Тем более, что все эти сферы включая управление транспорта курирует заместитель главы администрации Рязани Михаил Ромодин», - пояснили руководители группы «Подслушано у водителей в Рязани», где проходит опрос.

Губернатору Павлу Малкову и градоначальнице Елене Сорокиной инициаторы порекомендовали почитать мнения участников опроса.

О назначении Ромодина официально объявили 25 июля. Кадровое решение комментировал и Малков.