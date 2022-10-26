Рязанцам предложили оценить работу замглавы горадминистрации Ромодина

Жителям Рязани предложили оценить работу заместителя главы администрации Рязани Михаила Ромодина.

Жителям Рязани предложили оценить работу заместителя главы администрации Рязани Михаила Ромодина. 34-летний чиновник, занимая одну из ключевых должностей в мэрии, курирует так называемый хозяйственный блок. В его подчинении и под его ответственностью находятся управления энергетики и ЖКХ, транспорта, благоустройства города (в том числе дорожное хозяйство) и капитального строительства

«В связи с участившимися жалобами жителей Рязани на дороги, освещение, благоустройство и т.д. мы решили узнать ваше мнение. Тем более, что все эти сферы включая управление транспорта курирует заместитель главы администрации Рязани Михаил Ромодин», - пояснили руководители группы «Подслушано у водителей в Рязани», где проходит опрос.

Губернатору Павлу Малкову и градоначальнице Елене Сорокиной инициаторы порекомендовали почитать мнения участников опроса.

О назначении Ромодина официально объявили 25 июля. Кадровое решение комментировал и Малков.