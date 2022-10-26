На развязке возле «М5 Молл» в Рязани опрокинулся на крышу внедорожник

Внедорожник Haval опрокинулся на крышу на дорожной развязке возле ТРЦ «М5 Молл» в Рязани. Фото: vk.com/voditelrzn62

Внедорожник Haval опрокинулся на крышу на дорожной развязке возле ТРЦ «М5 Молл» в Рязани. Фотография с места ДТП появилась в группе «Подслушано у водителей в Рязани» 16 октября.

Авария случилась на съезде с Московского шоссе (из центра города) в сторону Пензы.

«Собирается пробка, ищите альтернативный проезд», - отметил автор.

По данным карт «Яндекса», участок действительно «покраснел», что означает определенные затруднения движения.