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НовостиПроисшествия26 октября 2022 9:20

На развязке возле «М5 Молл» в Рязани опрокинулся на крышу внедорожник

На съезде, где это произошло, затруднено движение
Источник:kp.ru
Внедорожник Haval опрокинулся на крышу на дорожной развязке возле ТРЦ «М5 Молл» в Рязани. Фото: vk.com/voditelrzn62

Внедорожник Haval опрокинулся на крышу на дорожной развязке возле ТРЦ «М5 Молл» в Рязани. Фото: vk.com/voditelrzn62

Внедорожник Haval опрокинулся на крышу на дорожной развязке возле ТРЦ «М5 Молл» в Рязани. Фотография с места ДТП появилась в группе «Подслушано у водителей в Рязани» 16 октября.

Авария случилась на съезде с Московского шоссе (из центра города) в сторону Пензы.

«Собирается пробка, ищите альтернативный проезд», - отметил автор.

По данным карт «Яндекса», участок действительно «покраснел», что означает определенные затруднения движения.