На 4% повысили заработную плату муниципальным служащим в Рязани

Зарплаты муниципальным служащим в Рязани повысили на 4%. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Рязани немного увеличилась заработная плата муниципальных служащих. С 1 октября 2022 года должностные оклады работников повысили на 4%. Об этом стало известно на заседании бюджетного комитета гордумы во вторник, 25 октября.

Сообщается, что дополнительные траты обойдутся областному центру в 6,6 млн рублей. Эти деньги планируется заложить в городской бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Ранее такое же повышение зарплат на 4% коснулось всех государственных служащих Рязанской области. Проиндексировали оклады 38 тысяч сотрудников казенных, бюджетных и автономных организаций, а также 200 человек, чьи должности не относятся к госслужбе.