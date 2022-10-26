«Это только начало». Малков рассказал, что изменится и появится в рязанском Лесопарке

Деревянные домики в Лесопарке смотрятся гармонично. Фото: страница Павла Малкова ВКонтакте.

В 2023 году в рязанском Лесопарке благоустроят пляж и создадут экотропы с туристическими зонами отдыха. Об этом в среду, 26 октября, сообщил в соцсети губернатор Павел Малков после осмотра парка.

Глава области оценил благоустройство на участке за мостом. Там уложили новый асфальт, поставили урны со скамейками и смонтировали освещение. По мнению Малкова, пока «это только начало и основа, которую надо наполнить смыслом и содержанием».

Губернатору понравились деревянные домики в начале парка. По его мнению, они смотрятся гармонично, поэтому вся территория должна оформляться в том же стиле. Необходима и навигация по зеленой зоне. В ближайшем будущем в Лесопарке появится детская площадка и место для воркаута, а имеющаяся велодорожка претерпит изменения.

- В первой части парка, до моста, сделаем отдельную велодорожку, чтобы пешеходы и велосипедисты не мешали друг другу, и соединим ее в единый маршрут с велодорожкой после моста, - написал Малков.

Он также выступил за организацию зимой катка для всех желающих. А когда речь зашла о содержании городской зоны отдыха, пообещал выделить для ее уборки отдельную технику.