В массовом ДТП на трассе «Каспий» в Рязанской области пострадал 68-летний мужчина

Массовое ДТП случилось в Рязанской области. Фото: УМВД по Рязанской области.

Один человек госпитализирован с травмами после ДТП на трассе Р-22 «Каспий». Авария, в которой поучаствовали три автомобиля, случилась во вторник, 25 октября, на 287 километре автодороги в Скопинском районе, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Как удалось установить инспекторам, 68-летний местный житель, управляя машиной Hyundai Creta, врезался сначала в грузовик DAF, а после – в КамАЗ. В результате аварии водителя легковой иномарки на скорой доставили в больницу. По какой причине произошло столкновение, в настоящее время выясняется.

В аварии пострадал водитель Hyundai. Фото: УМВД по Рязанской области.

Столкнулись легковая иномарка, фура и КамАЗ. Фото: УМВД по Рязанской области.

В целом, за прошедшие сутки в Рязанской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. К счастью, обошлось без погибших, травмы получили три человека.