Школу на 1100 мест в Семчине построят по концессионному соглашению к 2025 году

Школу в Семчине построят к 2025 году. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Школу на 1100 мест в рязанском микрорайоне Семчино построят к 2025 году. Учебное заведение, общей стоимостью 2 млрд 540 млн рублей, возведут в рамках концессионного соглашения. Вопросы строительства и дальнейшей эксплуатации школы обсуждали во вторник, 25 октября, на заседании комитета по бюджету рязанской гордумы.

Большая часть денег поступит из бюджета. Остальные расходы понесет концессионер ООО «ПроШкола 58». Срок концессионного соглашения составит 10 лет и будет состоять из двух этапов: строительства (до конца 2024 года) и эксплуатации (с 2025 по 2032 годы). Предполагается, что город будет использовать все здание школы, а концессионер – только отдельные помещения для проведения платных кружков и секций. По истечении срока соглашения весь комплекс перейдет в собственность муниципалитета.

Окончательное решение остается за депутатами городской Думы.