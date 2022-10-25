Рязанцы за сутки перевели мошенникам более 4,5 млн рублей

Еще двое жителей Рязанской области попались на удочку телефонных мошенников и лишились крупных сумм.

Еще двое жителей Рязанской области попались на удочку телефонных мошенников и лишились крупных сумм. Совокупно они перевели аферистам свыше 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Причем оба этих преступления произошли только за одни сутки.

Как конкретно обманывали потерпевших, полиция не конкретизирует, но в то же время предостерегает граждан от перевода денег по звонку «работника службы безопасности банка» или «сотрудника правоохранительных органов». Также рязанцам напоминают, что только мошенники просят продиктовать личные данные, данные банковской карты, назвать код из СМС. Нередко звонящие сочиняют легенду о якобы попавшем в беду родственнике и требуют «решить вопрос» за деньги.

Лучшая защита — прекратить разговор, связаться с банком или, как в последнем случае, с родственником.