До минус 5 градусов подморозит в Рязанской области в ночь на 26 октября

В ночь на среду в Рязанской области подморозит до минус 5 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще один день с порцией солнца ожидает Рязанскую область в среду, 26 октября. По прогнозам синоптиков областного филиала Росгидромета, антициклон обеспечит в регионе переменную облачность, но усилит ночные заморозки.

Предстоящая ночь будет сухой и довольно холодной – под утро в некоторых районах подморозит до минус 5 градусов. На остальной территории термометры покажут около нуля по Цельсию. Ветер юго-восточный, не выше 3 – 8 метров в секунду.

Днем вероятность небольших локальных дождей увеличится. Солнце ненадолго выглянет из облаков и прогреет воздух до +2…+7 градусов. Ветер окрепнет до 6 – 11 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток существенно меняться не будет и останется повышенным – 752 мм ртутного столба.