«М5 Молл» приглашает на бесплатный детский праздник «Веселый цирк».

Все дети любят цирк. Потому что цирк – это всегда радость, возможность удивляться и только положительные эмоции. В субботу, 29 октября, ТРЦ «М5 Молл» готов поделиться праздничным настроением и приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей в гости на бесплатный праздник «Веселый цирк».

У каждого ребенка в этот день будет возможность из обычного зрителя превратиться в самого настоящего циркового артиста. На молловском «манеже» дети смогут попробовать себя в роли жонглеров, акробатов и силачей, попытаются пробраться сквозь «огненные» кольца, научатся выполнять несложные фокусы, познакомятся с цирковыми собачками и их безупречным выступлением, а также узнают основы грамотной работы с животными от слоненка Дамбо.

Субботнее представление «Веселый цирк» начнётся в 15:00. Молловская «цирковая арена» расположена в зоне Трех фонтанов.

Администрация торгово-развлекательного центра напоминает, что обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа ТРЦ и в тамбурах общественных санузлов. Здесь установлены специальные дозаторы.

Более подробную информацию о мероприятиях в ТРЦ «М5 Молл» можно узнать на официальной странице «М5 Молл» в социальной сети ВКонтакте и на канале в Telegram, на сайте и в мобильном приложении.